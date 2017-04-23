Кенийская бегунья Кейтани выиграла Лондонский марафон со вторым результатом в истории

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кенийская бегунья Мэри Кейтани стала победительницей традиционного Лондонского марафона. Спортсменка показала результат 2 часа 17 минут 1 секунда, что является вторым результатом в истории женских марафонов и первым, где бегуньям не помогали мужчины-пейсмейкеры.
Мировой рекорд принадлежит британке Поле Редклифф (2:15.25), он был установлен в 2003 году, но тогда ей помогали мужчины-пейсмейкеры (бегуны, которые задают темп на средних и длинных дистанциях). ИААФ признает женские мировые рекорды в марафоне в двух категориях: установленные с помощью мужчин (mixed gender) и только женщинами (women only).
Для Кейтани эта победа стала третьей на Лондонском марафоне, ранее она выигрывала в 2011 и 2012 годах. Также она является двукратной победительницей Нью-Йоркского марафона.
Второе место заняла Тирунеш Дибаба из Эфиопии (отставание 56 секунд), третьей финишировала ее соотечественница Аселефех Мерджиа (+6.07).
В соревнованиях мужчин победу одержал кениец Даниэль Ваньиру (2:05.48), второе место занял Кенениса Бекеле из Эфиопии (отставание 9 секунд), третьим стал еще один кенийский спортсмен Бедан Кароки (+1.53).
Лондонский марафон проводится с 1981 года.