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Гамба поблагодарил российских дзюдоистов за качество борьбы на чемпионате Европы в Варшаве

Спорт
23 апреля, 14:55 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
На соревнованиях в Варшаве сборная России завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали
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Эцио Гамба

Эцио Гамба

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба поблагодарил команду за качество борьбы на чемпионате Европы в Варшаве, где россияне победили в неофициальном медальном зачете индивидуального турнира. Об этом Гамба рассказал ТАСС.

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На соревнованиях в Варшаве сборная России завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

"Я благодарю команду, браво. И не в количестве медалей дело, я вижу достойную картину, качественную борьбу, хороший результат, спортсменов высокого уровня и их прогресс, - подчеркнул Гамба. - Отлично показали себя и опытные дзюдоисты, и дебютанты турнира, спортсменов такого уровня у нас на сегодня по 3-4 человека в каждой весовой категории. Для сравнения немного статистики, у нас в сборной 60 мужчин и 40 женщин, у команды Франции, к примеру, в команде около 1400 человек, а в целом дзюдо занимаются более 250 тысяч, при этом в каждой из весовых категорий наши спортсмены боролись здесь за медаль".

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Гамба отметил акцент сборной России на бросковую технику. "Я бы не хотел кого-то выделять, но в целом хочу отметить, что наша команда борется бросками, а не стратегически выстаивает схватки. Да, мы тоже работаем над стратегией, но в приоритете именно броски, суть и красота дзюдо", - подчеркнул итальянский специалист.

Самый важный старт сезона - это чемпионат мира, который пройдет в августе в Будапеште. По словам Гамбы, побороться на турнире по силам каждому из участников чемпионата Европы, но говорить о составе пока еще рано. "О составе на чемпионат мира говорить пока рано, все участники чемпионата Европы могут там бороться, но впереди еще будут турниры - "Большой шлем" в Екатеринбурге, два турнира серии Гран-при, а пока все готовятся к отбору", - сказал собеседник агентства.

Обладателями золотых медалей на чемпионате Европы в Варшаве стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Алан Хубецов (81). Серебряными призерами стали Ирина Долгова (48), Алеся Кузнецова (52) и Муса Могушков (73). Бронзу завоевали Хусен Халмурзаев (90), Аслан Лапинагов (81), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба - до 100 кг). Второе место в командном зачете заняла сборная Франции (2-3-2), третье - команда Украины (2-1-0).

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