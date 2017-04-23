Касаткина заменит Павлюченкову в одиночной встрече Кубка Федерации с бельгийкой Заневской

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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина перед вторым игровым днем матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против команды Бельгии сделала замену - вместо Анастасии Павлюченковой в одиночной встрече с Мариной Заневской сыграет Дарья Касаткина.
В субботу Елена Веснина в двух сетах обыграла Алисон ван Уйтванк, а Павлюченкова также в двух сетах уступила Элизе Мертенс. Счет в матче до трех побед равный - 1-1.
Матч проходит в Москве.