Касаткина заменит Павлюченкову в одиночной встрече Кубка Федерации с бельгийкой Заневской

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина перед вторым игровым днем матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против команды Бельгии сделала замену - вместо Анастасии Павлюченковой в одиночной встрече с Мариной Заневской сыграет Дарья Касаткина.

В субботу Елена Веснина в двух сетах обыграла Алисон ван Уйтванк, а Павлюченкова также в двух сетах уступила Элизе Мертенс. Счет в матче до трех побед равный - 1-1.

Матч проходит в Москве.