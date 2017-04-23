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"Горняк" стал победителем Национальной молодежной хоккейной лиги

Спорт
23 апреля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
В финальной серии клуб из города Учалы в пяти матчах победил пензенский "Дизелист"
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Горняк" из города Учалы одержал победу над пензенским "Дизелистом" со счетом 5:2 в пятом матче финальной серии Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Герман Мурашов (2-я минута), Вячеслав Шапиров (4), Артем Трухачев (25), Эмиль Кадырметов (34) и Павел Пищальников (37). У проигравших отличились Кирилл Кокшин (26) и Максим Колмыков (49).

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу "Горняка". Команда стала победителем турнира во второй раз подряд. Также "Горняк" играл в финале сезона-2014/15. Лучшим результатом "Дизелиста" до этого было четвертое место в сезоне-2011/12.

Первенство НМХЛ проводится с 2011 года, до 2016 года турнир назывался первенством Молодежной хоккейной лиги. "Горняк" является единственным двукратным победителем соревнований, также обладателями Кубка регионов становились пермский "Октан", курганский "Юниор", краснодарские "Беркуты Кубани" и "Россошь" из Воронежской области.

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