Стали известны все пары 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стали известны все пары четвертьфинальных матчей плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

В воскресенье подмосковные "Химки" обыграли красноярский "Енисей" со счетом 104:64 и заняли по итогам регулярного чемпионата третье место, став последним участником плей-офф, у которого определилось итоговое место в турнирной таблице.

В четвертьфиналах в серии до трех побед сыграют ЦСКА - "Астана", "Зенит" - ВЭФ, "Химки" - "Енисей" и "Локомотив- Кубань" - УНИКС.