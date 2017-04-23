Стали известны все пары 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стали известны все пары четвертьфинальных матчей плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
В воскресенье подмосковные "Химки" обыграли красноярский "Енисей" со счетом 104:64 и заняли по итогам регулярного чемпионата третье место, став последним участником плей-офф, у которого определилось итоговое место в турнирной таблице.
В четвертьфиналах в серии до трех побед сыграют ЦСКА - "Астана", "Зенит" - ВЭФ, "Химки" - "Енисей" и "Локомотив- Кубань" - УНИКС.