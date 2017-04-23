Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ-2017

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по спортивной гимнастике досрочно заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы. В активе россиян три золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке - Артур Далалоян, в вольных - Ангелина Мельникова; серебро - Далалоян (личное многоборье), Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза - Никита Нагорный (брусья).

Осталось разыграть награды у мужчин на перекладине, однако Россия уже недосягаема для соперников из-за большего количества завоеванных серебряных наград.

На ЧЕ-2017 спортсмены боролись за медали только в личных соревнованиях (многоборье и упражнения на отдельных снарядах). Награды в командных турнирах разыгрываются на европейских первенствах только в четные годы. На европейском первенстве 2015 года во французском Монпелье россияне заняли первое место в медальном зачете (4-5-1), вторыми тогда были представители Великобритании (2-4-2), третьими - украинские гимнасты (2-1-0).

Чемпионат Европы - 2018 по спортивной гимнастике пройдет в Глазго (Великобритания), в 2019 году местом проведения континентального первенства станет польский Щецин.