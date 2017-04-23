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Сборная Бельгии вышла вперед в матче Кубка Федерации по теннису с командой России

Спорт
23 апреля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
В третьем поединке матча между командами Елена Веснина проиграла Элизе Мертенс
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Элиза Мертенс

Элиза Мертенс

© EPA/PETER KLAUNZER

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Елена Веснина проиграла Элизе Мертенс в третьем поединке матча между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в пользу Мертенс.

Счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу бельгийской сборной.

Позднее в воскресенье россиянка Дарья Касаткина встретится с бельгийкой Мариной Заневской.

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