Сборная Бельгии вышла вперед в матче Кубка Федерации по теннису с командой России

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Елена Веснина проиграла Элизе Мертенс в третьем поединке матча между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в пользу Мертенс.
Счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу бельгийской сборной.
Позднее в воскресенье россиянка Дарья Касаткина встретится с бельгийкой Мариной Заневской.