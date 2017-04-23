Сборная Бельгии вышла вперед в матче Кубка Федерации по теннису с командой России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Елена Веснина проиграла Элизе Мертенс в третьем поединке матча между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 2:6 в пользу Мертенс.

Счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу бельгийской сборной.

Позднее в воскресенье россиянка Дарья Касаткина встретится с бельгийкой Мариной Заневской.