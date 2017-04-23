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Российский боксер Маслов проведет бой с южноафриканцем Лереной за титул чемпиона мира IBO

Спорт
23 апреля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Маслов в предыдущем поединке нокаутировал аргентинца Серхио Альберто Анхеля 17 декабря прошлого года в Екатеринбурге
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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Максим Маслов 12 августа проведет поединок против южноафриканца Кевина Лерены за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Маслова Вячеслав Каракаш.

"Маслов 12 августа проведет бой против Лерены в ЮАР или Монако за титул чемпиона мира IBO", - сказал Каракаш.

Маслов в предыдущем поединке нокаутировал аргентинца Серхио Альберто Анхеля 17 декабря прошлого года в Екатеринбурге. Всего в активе 32-летнего россиянина 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

В активе Лерены 17 побед (девять нокаутом) и одно поражение. Ближайший бой он проведет 23 апреля против мексиканца Серхио Рамиреса.

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