Российский боксер Маслов проведет бой с южноафриканцем Лереной за титул чемпиона мира IBO

Мельникова: победа в вольных упражнениях на ЧЕ компенсировала неудачу в личном многоборьеСпорт 23 апреля, 16:50
Сборная Бельгии вышла вперед в матче Кубка Федерации по теннису с командой РоссииСпорт 23 апреля, 16:37
"Крылья Советов" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 23 апреля, 16:29
Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ-2017Спорт 23 апреля, 16:19
Гимнастка Мельникова выиграла вольные упражнения на ЧЕ в РумынииСпорт 23 апреля, 16:14
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложкиПроисшествия 23 апреля, 15:49
Футболист "Локомотива" Чорлука пропустит полгода из-за разрыва ахиллова сухожилияСпорт 23 апреля, 15:46
Российский гимнаст Нагорный выиграл бронзу ЧЕ в упражнениях на брусьяхСпорт 23 апреля, 15:45
Путин встретится с членами Совета законодателейПолитика 23 апреля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Максим Маслов 12 августа проведет поединок против южноафриканца Кевина Лерены за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в первом тяжелом весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер Маслова Вячеслав Каракаш.
"Маслов 12 августа проведет бой против Лерены в ЮАР или Монако за титул чемпиона мира IBO", - сказал Каракаш.
Маслов в предыдущем поединке нокаутировал аргентинца Серхио Альберто Анхеля 17 декабря прошлого года в Екатеринбурге. Всего в активе 32-летнего россиянина 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
В активе Лерены 17 побед (девять нокаутом) и одно поражение. Ближайший бой он проведет 23 апреля против мексиканца Серхио Рамиреса.