Сборная Белоруссии впервые вышла в финал Кубка Федерации по теннису

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Представительница Белоруссии Арина Соболенко победила швейцарку Викторию Голубич в четвертом поединке полуфинального матча Кубка Федерации по теннису.

Встреча, состоявшаяся в Минске, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

Счет в матче до трех побед стал 3-1 в пользу белорусской сборной, которая впервые в истории смогла пробиться в финал турнира.

В финале представительницы Белоруссии встретятся с командой-победительницей матча Чехия - США.