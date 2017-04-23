Шишкарев: количество команд в чемпионате России по гандболу увеличено не будет

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. В следующем сезоне количество команд в чемпионате России по гандболу не будет увеличено. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"Пока нет желания увеличивать количество команд, хотим сохранить то, что есть, - сказал он. - Это был очень тяжелый год с тяжелой экономической ситуацией в регионах. У нас стоит задача сохранить минимальное финансирование для команд в регионах и найти спонсоров, чтобы не растерять позиции. Мы говорили об омоложении национальной команды, но, по сути, нам сейчас не из кого формировать сборную".

В настоящий момент в мужской Суперлиге выступает 12 команд, в женской - 11.

Говоря о победе СКИФа в Кубке России, Шишкарев отметил, что это лишь первый шаг на пути к возрождению команды. "После одной победы не бывает возрождения, но это самая большая составляющая нового рождения команды СКИФ. Азарт, стремление к победе - все это не проходит даром", - отметил глава ФГР.

СКИФ, основанный в 1963 году, в финале Кубка России обыграл клуб "Чеховские медведи" со счетом 30:29.