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Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-Карло

Спорт
23 апреля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Теннисист, "посеянный" на турнире под четвертым номером, оказался сильнее 15-й "ракетки" турнира Рамоса-Виньоласа со счетом 6:1, 6:3
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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/CABALAR

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль победил соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа в финале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Монте-Карло (призовой фонд - €4,3 млн).

Надаль, "посеянный" на турнире под четвертым номером, оказался сильнее 15-й "ракетки" турнира Рамоса-Виньоласа со счетом 6:1, 6:3.

Надаль 10-й раз в карьере выиграл турнир в Монте-Карло. Для 30-летнего испанца этот титул стал первым в нынешнем сезоне.

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