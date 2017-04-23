Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-Карло

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль победил соотечественника Альберта Рамоса-Виньоласа в финале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Монте-Карло (призовой фонд - €4,3 млн).
Надаль, "посеянный" на турнире под четвертым номером, оказался сильнее 15-й "ракетки" турнира Рамоса-Виньоласа со счетом 6:1, 6:3.
Надаль 10-й раз в карьере выиграл турнир в Монте-Карло. Для 30-летнего испанца этот титул стал первым в нынешнем сезоне.