Бой Павлович - Мохнаткин состоится 2 июня в Санкт- Петербурге

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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Сергей Павлович проведет поединок с соотечественником Михаилом Мохнаткиным 2 июня в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Камил Гаджиев.
"Павлович проведет поединок против Мохнаткина 2 июня", - сказал собеседник агентства.
Ранее Павлович снялся с поединка против Мохнаткина, запланированного на 31 марта, из-за трагедии в семье. Изначально Павлович должен был провести поединок с Кириллом Сидельниковым, который также был отменен из-за травмы последнего.
В активе Павловича 10 побед, ни одного поражения. Он дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году в организации Fight Nights. В активе Мохнаткина девять побед и одно поражение.