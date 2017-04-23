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Бой Павлович - Мохнаткин состоится 2 июня в Санкт- Петербурге

Спорт
23 апреля, 17:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Ранее Павлович снялся с поединка против Мохнаткина, запланированного на 31 марта, из-за трагедии в семье
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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Сергей Павлович проведет поединок с соотечественником Михаилом Мохнаткиным 2 июня в Санкт- Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент компании Fight Nights Камил Гаджиев.

"Павлович проведет поединок против Мохнаткина 2 июня", - сказал собеседник агентства.

Ранее Павлович снялся с поединка против Мохнаткина, запланированного на 31 марта, из-за трагедии в семье. Изначально Павлович должен был провести поединок с Кириллом Сидельниковым, который также был отменен из-за травмы последнего.

В активе Павловича 10 побед, ни одного поражения. Он дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году в организации Fight Nights. В активе Мохнаткина девять побед и одно поражение.

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