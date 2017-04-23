Мертенс заявила, что была психологически раскрепощена в матче Кубка Федерации с Весниной

"Лацио" забил пять мячей за 26 минут, разгромив "Палермо" в матче чемпионата ИталииСпорт 23 апреля, 18:11
ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены УильямсСпорт 23 апреля, 18:10
Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕСпорт 23 апреля, 17:59
Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке ФедерацииСпорт 23 апреля, 17:56
Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциямСпорт 23 апреля, 17:54
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 летМеждународная панорама 23 апреля, 17:53
Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-КарлоСпорт 23 апреля, 17:23
ФК "Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра ЕськоваСпорт 23 апреля, 17:15
Второй тестовый матч перед Кубком конфедераций прошел на стадионе "Фишт" в СочиСпорт 23 апреля, 17:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс была психологически раскрепощена в одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с россиянкой Еленой Весниной, что помогло ей добиться победы. Об этом Мертенс сказала журналистам.
В первом матче второго игрового дня Веснина уступила Мертенс в трех сетах - 4:6, 6:1, 2:6. Счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу представительниц Бельгии.
"Моя соперница сегодня потрясающе играла, я ощущала давление на себе, не так хорошо подавала, как вчера, подустала немного во втором сете. В первом сете была упорная борьба, в третьем сете я раскрепостилась, сказала себе, что мне нечего терять, потому что она выше по рейтингу. Я физически и психологически здорово себя чувствовала, команда и болельщики отлично меня поддерживали", - заявила Мертенс.
После встречи Дарьи Касаткиной и Марины Заневской состоится парная встреча. "Я готова сыграть в парной встрече, если понадобится. Вчера играла два сета, сегодня три, и я закладывала подготовку на то, чтобы сыграть три матча", - добавила спортсменка.
Матч проходит в Москве.