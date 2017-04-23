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Мертенс заявила, что была психологически раскрепощена в матче Кубка Федерации с Весниной

Спорт
23 апреля, 17:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
В первом матче второго игрового дня Веснина уступила Мертенс в трех сетах - 4:6, 6:1, 2:6
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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс была психологически раскрепощена в одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с россиянкой Еленой Весниной, что помогло ей добиться победы. Об этом Мертенс сказала журналистам.

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В первом матче второго игрового дня Веснина уступила Мертенс в трех сетах - 4:6, 6:1, 2:6. Счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу представительниц Бельгии.

"Моя соперница сегодня потрясающе играла, я ощущала давление на себе, не так хорошо подавала, как вчера, подустала немного во втором сете. В первом сете была упорная борьба, в третьем сете я раскрепостилась, сказала себе, что мне нечего терять, потому что она выше по рейтингу. Я физически и психологически здорово себя чувствовала, команда и болельщики отлично меня поддерживали", - заявила Мертенс.

После встречи Дарьи Касаткиной и Марины Заневской состоится парная встреча. "Я готова сыграть в парной встрече, если понадобится. Вчера играла два сета, сегодня три, и я закладывала подготовку на то, чтобы сыграть три матча", - добавила спортсменка.

Матч проходит в Москве.

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