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Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке Федерации

Спорт
23 апреля, 17:56 дата обновления: 23 апреля, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
В первом матче второго игрового дня Веснина уступила Мертенс в трех сетах - 4:6, 6:1, 2:6
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Елена Веснина

Елена Веснина

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская теннисистка Елена Веснина после поражения в одиночной встрече матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против бельгийки Элизы Мертенс готова выйти в составе пары на решающую встречу. Об этом она заявила журналистам.

В первом матче второго игрового дня Веснина уступила Мертенс в трех сетах - 4:6, 6:1, 2:6. Счет в матче до трех побед стал 2-1 в пользу представительниц Бельгии.

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"У меня хороший настрой, и я готова выйти помочь команде вытащить этот матч. Нам ничего легко не дается, мы должны именно так выигрывать, это Кубок Федерации. Усталость после двух напряженных матчей присутствует, но все равно мы уже на опыте, я умею себя восстановить, и я думаю, что смогу настроить себя должным образом на пару", - заявила Веснина.

"Первый сет был очень ровный, всего с одним брейком, и несмотря на то, что у меня были брейки практически при каждой ее подаче, она играла очень здорово на ключевых брейк-пойнтах. У нее проходила активная первая подача, она стабильно играла на задней линии, я же пыталась использовать выходы вперед, но мне было тяжеловато, существовало какое-то волнение, потому мне нужно было исходить от себя. В третьем сете я должна была брейковать первые два гейма на ее подаче, я думала, что играю правильно, по счету, но они не сложились, а потом я дала ей преимущество, а это всегда наказуемо - она заиграла очень свободно, стала бить четче, ближе к линии, стала рисковать на сложных мячах. 1-5 - это был сильный отрыв, но я все равно верила, боролась и пыталась по ходу матча что-то изменить, за счет чего можно выиграть", - поделилась впечатлениями от встречи Веснина.

"Я надеялась, что в третьем сете будет такое же мое доминирование, но это матч Кубка Федерации. Сегодня ей сопутствовала удача в плане важных очков, она часто попадала в ту часть корта, куда было даже сложно реагировать. За счет того, что Элиза играла больше от обороны, ей было легче, а мне же нужно было диктовать, создавать и заканчивать розыгрыши, и такой стиль игры сопряжен с большим количеством ошибок. В то же время, в нужный момент Мертенс сыграла очень вдохновенно, нужно отдать ей должное", - заключила россиянка.

Парная встреча состоится после встречи Дарьи Касаткиной и Марины Заневской. В случае проигрыша россиянки парная встреча не будет иметь турнирного значения.

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