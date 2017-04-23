Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕ

Спорт
23 апреля, 17:59 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Специалист подчеркнул, что те российские гимнасты, которые сумели проявить себя в Бразилии, сейчас должны опять показывать себя на соревнованиях
Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Родионенко

Андрей Родионенко

© ТАСС/Игорь Уткин

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко не считает правильным возносить свою команду после победы в медальном зачете на завершившемся в воскресенье в Румынии чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС.

Смотрите также
Давид Белявский
Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ-2017

В активе россиян три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке - Артур Далалоян, в вольных - Ангелина Мельникова; серебро - Далалоян (личное многоборье), Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза - Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина). Второе место заняла команда Румынии (2-1-1), третье - сборная Украины (2-0-2).

"Этот чемпионат Европы дал нам очень много информации для дальнейшей работы, - отметил Родионенко. - Мы находимся только в начале четырехлетнего пути, поэтому особые комплименты неуместны, но я хочу сказать спасибо тренерам, самим спортсменам. А делать какие-то выводы после этого чемпионата Европы пока рано, я не хочу считать медали".

"Это был полезный и очень важный старт, теперь нам надо держать темп и идти дальше, - продолжил собеседник агентства. - Ведь позади только чемпионат Европы, а на мировом первенстве будет соперничество куда сильней. Сейчас у нас по сравнению с Олимпиадой обновился состав, нельзя полагаться только на старое поколение. Нам надо идти вперед, а то, что было в Рио, пора забыть".

Смотрите также
Никита Нагорный
Российский гимнаст Нагорный выиграл бронзу ЧЕ в упражнениях на брусьях

Главный тренер подчеркнул, что те российские гимнасты, которые сумели проявить себя в Бразилии, сейчас должны опять показывать себя на соревнованиях. "Хочу сказать теплые слова про Лену Еремину, которая первый раз выступала на взрослом чемпионате Европы, - отметил Родионенко. - Она очень большая молодец, оправдано ли было включение Марии Пасеки в состав? Пятьдесят на пятьдесят, это была проверка, потому что она еще не готова, но в то же время хотелось таким образом ее "расшевелить".

Пасека - чемпионка мира и Европы 2015 года в опорном прыжке, на Олимпиаде-2016 она на этом снаряде стала второй, четырьмя годами ранее в Лондоне-2012 - третьей. После Игр в Рио-де-Жанейро эта спортсменка испытывала серьезные проблемы со спиной и была включена в состав национальной команды на ЧЕ за несколько дней до вылета в Румынию. На европейском первенстве она выступала только в опорном прыжке, где осталась без медали, финишировав четвертой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
2
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
3
Глава МНБ: у США нет систем, способных полностью защитить от ядерного удара РФ
4
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
5
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
6
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
7
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама