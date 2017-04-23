Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕ

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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко не считает правильным возносить свою команду после победы в медальном зачете на завершившемся в воскресенье в Румынии чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС.
В активе россиян три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке - Артур Далалоян, в вольных - Ангелина Мельникова; серебро - Далалоян (личное многоборье), Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза - Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина). Второе место заняла команда Румынии (2-1-1), третье - сборная Украины (2-0-2).
"Этот чемпионат Европы дал нам очень много информации для дальнейшей работы, - отметил Родионенко. - Мы находимся только в начале четырехлетнего пути, поэтому особые комплименты неуместны, но я хочу сказать спасибо тренерам, самим спортсменам. А делать какие-то выводы после этого чемпионата Европы пока рано, я не хочу считать медали".
"Это был полезный и очень важный старт, теперь нам надо держать темп и идти дальше, - продолжил собеседник агентства. - Ведь позади только чемпионат Европы, а на мировом первенстве будет соперничество куда сильней. Сейчас у нас по сравнению с Олимпиадой обновился состав, нельзя полагаться только на старое поколение. Нам надо идти вперед, а то, что было в Рио, пора забыть".
Главный тренер подчеркнул, что те российские гимнасты, которые сумели проявить себя в Бразилии, сейчас должны опять показывать себя на соревнованиях. "Хочу сказать теплые слова про Лену Еремину, которая первый раз выступала на взрослом чемпионате Европы, - отметил Родионенко. - Она очень большая молодец, оправдано ли было включение Марии Пасеки в состав? Пятьдесят на пятьдесят, это была проверка, потому что она еще не готова, но в то же время хотелось таким образом ее "расшевелить".
Пасека - чемпионка мира и Европы 2015 года в опорном прыжке, на Олимпиаде-2016 она на этом снаряде стала второй, четырьмя годами ранее в Лондоне-2012 - третьей. После Игр в Рио-де-Жанейро эта спортсменка испытывала серьезные проблемы со спиной и была включена в состав национальной команды на ЧЕ за несколько дней до вылета в Румынию. На европейском первенстве она выступала только в опорном прыжке, где осталась без медали, финишировав четвертой.