"Лацио" забил пять мячей за 26 минут, разгромив "Палермо" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Лацио" обыграл "Палермо" со счетом 6:2 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
У победителей мячи забили Чиро Иммобиле (8-я и 9-я минуты), Бальде Кейта (21, 24 - с пенальти, 26) и Лука Крекко (90). В составе гостей два мяча забили Андреа Рисполи (46, 52).
"Лацио" с 64 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, "Палермо" с 16 баллами располагается на предпоследней, 19-й строчке.
В следующем туре "Лацио" 30 апреля в гостях сыграет с "Ромой", "Палермо" в тот же день примет "Фиорентину".
В другом матче тура "Милан" дома проиграл "Эмполи" со счетом 1:2.