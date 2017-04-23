Волейболистки московского "Динамо" проиграли в матче за бронзу Лиги чемпионов

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Волейболистки московского "Динамо" проиграли турецкому "Эджзаджибаши" со счетом 1-3 в матче за третье место Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходит в итальянском Тревизо.
За турецкий клуб выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева.
Позже в воскресенье в финале хозяева турнира "Конельяно" сыграют с турецким "Вакыфбанком".
В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское "Динамо". В отличие от мужского турнира, где российские клубы выигрывали Лигу чемпионов пять последних сезонов, в женском волейболе успех казанского "Динамо" оказался единственным за 20 лет.
Московское "Динамо" остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960-70-е годы прошлого века, а последний титул "Динамо" датирован 1977 годом. 10 лет назад "Динамо" было близко к очередному триумфу, но в финале проиграло итальянскому "Бергамо".