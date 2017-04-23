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Тренер Алфосов: российский гимнаст Артур Далалоян стал настоящим открытием ЧЕ

Спорт
23 апреля, 18:14 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
В воскресенье Далалоян завоевал золото в опорном прыжке, а двумя днями ранее занял второе место в личном многоборье
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дебютант сборной России по спортивной гимнастике Артур Далалоян, сумевший на своем первом в карьере взрослом чемпионате Европы завоевать золото и серебро, стал настоящим открытием турнира. Своей оценкой выступления спортсмена поделился с ТАСС старший тренер мужской команды Валерий Алфосов.

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В воскресенье Далалоян завоевал золото в опорном прыжке, а двумя днями ранее занял второе место в личном многоборье. Всего российские гимнасты завоевали на этом турнире две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

"Мы довольны выступлением ребят на этом чемпионате, результат очень хороший, - заметил Алфосов. - Но самое главное, что наши гимнасты очень понравились представителям техкома Европейской федерации гимнастики. Речь идет, прежде всего, об Артуре Далалояне и Давиде Белявском, которые выделялись здесь чистотой исполнения и интересными перспективными комбинациями. Тот же Далалоян стал настоящим открытием этого чемпионата".

"И вообще, я не могу сказать ни единого слова в адрес ребят. Даже тот же Кирилл Прокопьев, который не пробился в финалы, тем не менее со своей задачей здесь справился. Другой молодой гимнаст Ланкин завоевал серебро, этот успех говорит сам за себя. Мы привезли сюда трех молодых гимнастов, и всеми ими, повторюсь, довольны", - заметил тренер.

Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке - Далалоян; серебро - Далалоян (личное многоборье), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза - Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина).

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