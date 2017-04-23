Тренер Алфосов: российский гимнаст Артур Далалоян стал настоящим открытием ЧЕ

Калитвинцев: игрок "Динамо" Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с "Мордовией"Спорт 23 апреля, 18:24
МЮ победил "Бернли", продлив беспроигрышную серию в чемпионата Англии до 23 матчейСпорт 23 апреля, 18:19
"Лацио" забил пять мячей за 26 минут, разгромив "Палермо" в матче чемпионата ИталииСпорт 23 апреля, 18:11
ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены УильямсСпорт 23 апреля, 18:10
Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕСпорт 23 апреля, 17:59
Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке ФедерацииСпорт 23 апреля, 17:56
Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциямСпорт 23 апреля, 17:54
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 летМеждународная панорама 23 апреля, 17:53
Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-КарлоСпорт 23 апреля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дебютант сборной России по спортивной гимнастике Артур Далалоян, сумевший на своем первом в карьере взрослом чемпионате Европы завоевать золото и серебро, стал настоящим открытием турнира. Своей оценкой выступления спортсмена поделился с ТАСС старший тренер мужской команды Валерий Алфосов.
В воскресенье Далалоян завоевал золото в опорном прыжке, а двумя днями ранее занял второе место в личном многоборье. Всего российские гимнасты завоевали на этом турнире две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.
"Мы довольны выступлением ребят на этом чемпионате, результат очень хороший, - заметил Алфосов. - Но самое главное, что наши гимнасты очень понравились представителям техкома Европейской федерации гимнастики. Речь идет, прежде всего, об Артуре Далалояне и Давиде Белявском, которые выделялись здесь чистотой исполнения и интересными перспективными комбинациями. Тот же Далалоян стал настоящим открытием этого чемпионата".
"И вообще, я не могу сказать ни единого слова в адрес ребят. Даже тот же Кирилл Прокопьев, который не пробился в финалы, тем не менее со своей задачей здесь справился. Другой молодой гимнаст Ланкин завоевал серебро, этот успех говорит сам за себя. Мы привезли сюда трех молодых гимнастов, и всеми ими, повторюсь, довольны", - заметил тренер.
Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке - Далалоян; серебро - Далалоян (личное многоборье), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза - Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина).