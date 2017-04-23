Арина Аверина выиграла этап КМ в Ташкенте в упражнениях с обручем, мячом и лентой

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина стала победительницей второго этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

Другая представительница России Дина Аверина стала победительницей соревнований в упражнении с булавами.

Российская команда также стала первой в групповых упражнениях с пятью обручами и третьей - с тремя мячами и двумя скакалками.