Тренер: футболисты "Мордовии" отдали все силы в матче с "Динамо", однако этого не хватило

Калитвинцев: игрок "Динамо" Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с "Мордовией"Спорт 23 апреля, 18:24
"Лацио" забил пять мячей за 26 минут, разгромив "Палермо" в матче чемпионата ИталииСпорт 23 апреля, 18:11
ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены УильямсСпорт 23 апреля, 18:10
Главный тренер сборной РФ Родионенко призвал не преувеличивать успех своих гимнастов на ЧЕСпорт 23 апреля, 17:59
Веснина заявила, что готова сыграть в парной встрече против бельгиек на Кубке ФедерацииСпорт 23 апреля, 17:56
Глава судейского департамента РФС призвал клубы следовать нормам регламента, а не эмоциямСпорт 23 апреля, 17:54
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 летМеждународная панорама 23 апреля, 17:53
Надаль выиграл первый титул в 2017 году, победив на турнире в Монте-КарлоСпорт 23 апреля, 17:23
ФК "Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра ЕськоваСпорт 23 апреля, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки саранского клуба "Мордовия" отдали все силы в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со столичным "Динамо", однако этого оказалось мало для победы. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер саранцев Андрей Семин.
В воскресенье "Мордовия" на выезде проиграла "Динамо" со счетом 1:2.
"Что касается игры команды, то ребята отдали все силы, однако этого оказалось мало. В первом тайме мы справлялись с темпом, предложенным "Динамо". Но во втором тайме они явно прибавили, отсюда получился быстро пропущенный гол и такой результат", - сказал Семин.
После 33-го тура "Мордовия" располагается на 17-й позиции из 20 в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. В следующем туре команда на домашней арене сыграет с калининградской "Балтикой".