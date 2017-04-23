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Тренер: футболисты "Мордовии" отдали все силы в матче с "Динамо", однако этого не хватило

Спорт
23 апреля, 18:18 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В воскресенье "Мордовия" на выезде проиграла "Динамо" со счетом 1:2
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ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки саранского клуба "Мордовия" отдали все силы в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со столичным "Динамо", однако этого оказалось мало для победы. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер саранцев Андрей Семин.

В воскресенье "Мордовия" на выезде проиграла "Динамо" со счетом 1:2.

"Что касается игры команды, то ребята отдали все силы, однако этого оказалось мало. В первом тайме мы справлялись с темпом, предложенным "Динамо". Но во втором тайме они явно прибавили, отсюда получился быстро пропущенный гол и такой результат", - сказал Семин.

После 33-го тура "Мордовия" располагается на 17-й позиции из 20 в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. В следующем туре команда на домашней арене сыграет с калининградской "Балтикой".

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