Тренер: футболисты "Мордовии" отдали все силы в матче с "Динамо", однако этого не хватило

ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки саранского клуба "Мордовия" отдали все силы в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со столичным "Динамо", однако этого оказалось мало для победы. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер саранцев Андрей Семин.

В воскресенье "Мордовия" на выезде проиграла "Динамо" со счетом 1:2.

"Что касается игры команды, то ребята отдали все силы, однако этого оказалось мало. В первом тайме мы справлялись с темпом, предложенным "Динамо". Но во втором тайме они явно прибавили, отсюда получился быстро пропущенный гол и такой результат", - сказал Семин.

После 33-го тура "Мордовия" располагается на 17-й позиции из 20 в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. В следующем туре команда на домашней арене сыграет с калининградской "Балтикой".