Калитвинцев: выход "Динамо" в РФПЛ придает команде еще большую мотивацию в ФНЛ

ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Досрочный выход "Динамо" в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) дает еще большую мотивацию команде для побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом на пресс-конференции после матча с саранской "Мордовией" рассказал главный тренер столичной команды Юрий Калитвинцев.

В субботу "Динамо", уже обеспечившее себе возвращение в РФПЛ, обыграло на домашней арене "Мордовию" со счетом 2:1.

"Вершина айсберга - это игра. Мы выходим с теми задачами, которые перед нами стоят. Мотивация простая - мы играем в мини-турнир с "Тосно" за первое место. А то, что мы вышли в РФПЛ, мотивирует нас еще больше. Мы играем в этом турнире как представители премьер-лиги, и мы уже должны нести ответственность как команда РФПЛ", - сказал Калитвинцев.

Также специалист поделился эмоциями от матча с "Мордовией". "По началу, что касается эмоциональной оценки, то игра получилась нервная, еле-еле выиграли. Если убрать эмоции, то игра проходила под нашим контролем. Да, пропустили гол, который добавил нервотрепки", - отметил главный тренер.

"Во втором тайме прибавили, вышли и забили, поэтому стало поспокойней. Была вера, что доведем игру до победного конца. Игра прошла под нашим контролем, несмотря на навал "Мордовии" в концовке встречи", - добавил он.

После 33-го тура розыгрыша ФНЛ "Динамо" располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 75 очков. Отрыв от второго места, которое занимает "Тосно" из Ленинградской области, составляет 10 баллов. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с краснодарской "Кубанью" 29 апреля.