Калитвинцев: игрок "Динамо" Зотов избежал серьезной травмы в матче ФНЛ с "Мордовией"

ХИМКИ /Московская область/, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник столичного клуба "Динамо" Александр Зотов сумел избежать серьезного повреждения в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с саранской "Мордовией". Об этом на послематчевой пресс- конференции рассказал главный тренер столичной команды Юрий Калитвинцев.

В субботу "Динамо", уже обеспечившее себе возвращение в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), обыграло на домашней арене "Мордовию" со счетом 2:1. В середине первого тайма Зотов неудачно поскользнулся в центре поля и получил повреждение, из-за чего был заменен на Антона Соснина.

"После первичного осмотра нашего медицинского штаба можно сказать, что Зотов избежал серьезной травмы. Но будет проведено дополнительное обследование", - сказал Калитвинцев.

26-летний Зотов является воспитанником столичного "Спартака". В "Динамо" полузащитник перешел летом 2016 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне игрок провел 32 матча и забил в них три гола.