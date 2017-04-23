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Тренер: успешно выступившие на ЧЕ гимнасты РФ не получат привилегий при отборе на ЧМ

Спорт
23 апреля, 18:30 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Российские гимнасты завоевали на ЧЕ в Румынии две золотые, две серебряные и две бронзовые награды
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Валерий Алфосов

Валерий Алфосов

© ИТАР-ТАСС/Юрий Машков, архив

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ни один из российских гимнастов, успешно выступивших на чемпионате Европы, не получат никаких привилегий при отборе в состав сборной страны на чемпионат мира, который пройдет осенью в Канаде. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской национальной команды Валерий Алфосов.

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Российские гимнасты завоевали на ЧЕ в Румынии две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Золото в упражнении на коне принес России Давид Белявский, в опорном прыжке - Артур Далалоян; серебро - Далалоян (личное многоборье), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронза - Никита Нагорный (брусья), Белявский (перекладина).

"На чемпионат мира по регламенту мы должны заявить пять человек, - заметил Алфосов. - Здорово, что у нас усилилась конкуренция в сборной команде, от этого растет вверх и результат. Но чемпионат Европы завершился, никто из его участников не гарантировал себе место в составе сборной на чемпионат мира. Чемпионы сошли с пьедестала, и отбор начнется с самого начала, это спорт, никто никаких привилегий не получит".

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике вынуждены были пропустить ведущие гимнасты России Денис Аблязин, Николай Куксенков и Иван Стретович, которые на Играх в Рио- де-Жанейро вместе с Белявским и Нагорным завоевали серебро в командном турнире.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет со 2 по 8 октября в Монреале.

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