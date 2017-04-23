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Уилл Палмер выиграл вторую гонку Еврокубка Formula Renault 2.0 в Монце

Спорт
23 апреля, 18:36 UTC+3 МОНЦА /Италия/ 23, апреля. /ТАСС
Российские пилоты Александр Вартанян и Алексей Корнеев заняли девятое и четырнадцатое места соответственно
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МОНЦА /Италия/, 23 апреля. /ТАСС/. Первый этап молодежного чемпионата Eurocup Formula Renault 2.0 завершился в воскресенье на автодроме в итальянской Монце. По итогам воскресной гонки британский пилот Уилл Палмер одержал победу, вторым финишировал француз Саша Фенестра, бельгиец Макс Дефурни - третий.

Российские пилоты Александр Вартанян и Алексей Корнеев заняли девятое и четырнадцатое места соответственно. Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, который был победителей субботней гонки, сошел с дистанции. Успешно стартовав с шестой позиции, он отвоевывал одно место за другим, выйдя на третью позицию, но за три минуты до окончания гонки россиянин попытался атаковать французского пилота Габриэля Обри, но допустил контакт с его машиной. В результате оба гонщика вынуждены были досрочно завершить гонку.

Как рассказал позже ТАСС спортивный директор программы SMP Racing Junior Петр Алешин, с точки зрения тактики Шварцман "отлично атаковал". "Однако технически Роберт недостаточно обработал автомобиль в процессе обгона, поэтому произошло столкновение, - отметил он. - Это исключительно техническая ошибка". "В целом гонка в исполнении Роберта была интересной и живой", - заметил куратор.

По его словам, другой российский пилот Александр Вартанян показал хороший результат. "Стартовав с седьмой позиции, он был лучшим среди новичков, - подчеркнул Алешин. - В гонке ему не хватило опыта, зубастости, поэтому более опытные соперники смогли ухудшить его позицию, и он финишировал девятым".

Касаясь выступления еще одного пилота SMP Racing Алексея Корнеева, куратор отметил, что технические проблемы, которые преследовали пилота с самого начала уик- энда, не были решены. "Он ехал на запасном моторе со всеми вытекающими последствиями. Монца - это очень скоростная автотрасса, что существенно влияет", - сказал собеседник агентства.

С прицелом на победу

"В целом уик-энд на автодроме в итальянской Монце прошел позитивно, у нас хорошие квалификационные результаты, - отметил Алешин. - У нас отличные перспективы и большой потенциал. Мы движемся в нужном направлении, нам есть над чем работать".

"Мы готовим российских автогонщиков самого высокого уровня. На этом пути бывает разное. Невозможно выигрывать все гонки", - сказал в заключение спортивный директор программы SMP Racing Junior.

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