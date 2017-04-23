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Мутко поздравил российских дзюдоистов и гимнастов с успешным выступлением на ЧЕ

Спорт
23 апреля, 18:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее российские дзюдоисты выиграли неофициальный медальный зачет на чемпионате Европы в Варшаве, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Победы российских дзюдоистов и гимнастов на чемпионатах Европы очень приятны, спортсменов нужно поздравить с этим триумфом. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Ранее российские дзюдоисты выиграли неофициальный медальный зачет на чемпионате Европы в Варшаве, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Сборная России по спортивной гимнастике также заняла первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы в Клуж-Напоке (Румыния), выиграв три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

"Ребята готовятся, впереди олимпийский сезон, поэтому эти победы приятны. Это чемпионаты Европы, люди набирают свой ход, команды экспериментируют, обновляются. Люди работают, их надо поздравлять и поддерживать, чтобы они дальше готовились, ведь впереди чемпионаты мира. Я слежу за командами, в летних и зимних видах нам в Европе равных нет, но впереди главное - чемпионаты мира, Олимпийские игры 2020 года", - сказал Мутко.

"Для них все делается, люди готовятся. Очень здорово выступили дзюдоисты и гимнасты, несмотря на то, что ряд лидеров не участвовали. Молодежь сейчас достойно выступает", - добавил вице-премьер РФ.

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Обладателями золотых медалей на чемпионате Европы по дзюдо стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Алан Хубецов (81). Серебряными призерами стали Ирина Долгова (48), Алеся Кузнецова (52) и Муса Могушков (73). Бронзу завоевали Хусен Халмурзаев (90), Аслан Лапинагов (81), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба - до 100 кг). Второе место в командном зачете заняла сборная Франции (2-3-2), третье - команда Украины (2-1-0).

На европейском первенстве по спортивной гимнастике золото России в упражнении на коне принес Давид Белявский, в опорном прыжке - Артур Далалоян, в вольных - Ангелина Мельникова; серебро - Далалоян (личное многоборье), Елена Еремина (брусья), Дмитрий Ланкин (вольные упражнения); бронзу - Никита Нагорный (брусья) и Белявский (перекладина). Вторыми в общекомандном зачете стали хозяева турнира из Румынии (2-1-1), третьими - украинцы (2-0-2).

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