"Краснодар" победил "Арсенал" в матче чемпионата России

Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕСпорт 23 апреля, 19:49
Шалимов: "Краснодар" никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛСпорт 23 апреля, 19:47
Первый зачет сдан: российские гимнасты успешно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 23 апреля, 19:42
"Арсенал" победил "Манчестер Сити" и сыграет с "Челси" в финале Кубка АнглииСпорт 23 апреля, 19:36
Сборная России сравняла счет в матче Кубка Федерации по теннису с командой БельгииСпорт 23 апреля, 19:16
Российские дзюдоисты начали олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате ЕвропыСпорт 23 апреля, 19:11
МИД РФ: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе - провокация для срыва урегулирования конфликтаПолитика 23 апреля, 18:58
"Краснодар" победил "Арсенал" в матче чемпионата РоссииСпорт 23 апреля, 18:53
Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведовСпорт 23 апреля, 18:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84), который с 14 голами возглавляет список бомбардиров первенства страны.
"Краснодар" не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей. "Арсенал" потерпел третье поражение подряд. В турнирной таблице "Краснодар", набрав 41 очко, занимает четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Арсенал" с 18 очками идет 15-м.
В следующем туре "Краснодар" 27 апреля на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Арсенал" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".