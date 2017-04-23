"Краснодар" победил "Арсенал" в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84), который с 14 голами возглавляет список бомбардиров первенства страны.

"Краснодар" не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей. "Арсенал" потерпел третье поражение подряд. В турнирной таблице "Краснодар", набрав 41 очко, занимает четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Арсенал" с 18 очками идет 15-м.

В следующем туре "Краснодар" 27 апреля на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Арсенал" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".