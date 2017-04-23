Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Краснодар" победил "Арсенал" в матче чемпионата России

Спорт
23 апреля, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Мячи забили Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84), который с 14 голами возглавляет список бомбардиров первенства страны
Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Шарль Каборе (49-я минута) и Федор Смолов (84), который с 14 голами возглавляет список бомбардиров первенства страны.

"Краснодар" не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей. "Арсенал" потерпел третье поражение подряд. В турнирной таблице "Краснодар", набрав 41 очко, занимает четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Арсенал" с 18 очками идет 15-м.

В следующем туре "Краснодар" 27 апреля на выезде сыграет с пермским "Амкаром", "Арсенал" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США на траурной церемонии
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама