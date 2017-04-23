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Матч между "Крымтеплицей" и "КФУ-Бахчисарай" отменен в Симферополе из-за снегопада

Спорт
23 апреля, 19:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ апреля./Корр. ТАСС, Сергей Павлив
В пресс-службе клуба корреспонденту ТАСС уточнили, что поле стадиона очищали несколько раз в течение дня, но "снегопад был таким обильным, что рабочие просто не справлялись с расчисткой поля"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Обильный снегопад в Симферополе стал причиной отмены футбольного матча между клубами "Крымтеплица" и "КФУ- Бахчисарай", который должен был состояться в рамках 21-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).

"Непогода накрыла поселок Аграрное (домашний стадион "Крымтеплицы" под Симферополем) обильным снегопадом, в результате чего поле стадиона "Спорт КТ Арена" полностью оказалось под снежным покровом. Главный рефери матча встречу не начал", - говорится в сообщении пресс-службы "Крымтеплицы".

В пресс-службе клуба корреспонденту ТАСС уточнили, что поле стадиона очищали несколько раз в течение дня, но "снегопад был таким обильным, что рабочие просто не справлялись с расчисткой поля". "Встречу отменили. Решение далее будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет КФС", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега и сильного ветра.

В остальных матчах тура керченский "Океан" разгромил на своем поле "ТСК - Таврия" (Симферополь) со счетом 6:1, "Севастополь" в гостях выиграл у "Евпатории" (1:0), ялтинский "Рубин" дома со счетом 2:1 победил феодосийскую "Кафу". Турнирную таблицу после 21-го тура возглавляет "Севастополь" (44 очка), на втором месте - "Крымтеплица" (41), на третьем - "ТСК - Таврия" (39), далее следуют "Океан" (33), "Евпатория" (33), "Рубин" (20), "Кафа" (19), "КФУ-Бахчисарай" (5).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".

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