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Российские дзюдоисты начали олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате Европы

Спорт
23 апреля, 19:11 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
На чемпионате в Варшаве дзюдоисты вновь протестировали новые правила, вступившие в силу с января нынешнего года
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© EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT

ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по дзюдо начала новый олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате Европы, завершившемся в Варшаве. Дзюдоисты завоевали в индивидуальном турнире два золота, три серебра и четыре бронзы, а также выиграли серебро в командном турнире у мужчин.

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Триумфаторами мужского турнира в сборной России стали два новоиспеченных чемпиона Европы - дебютант турнира Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), у которого к старту в Польше в активе были три серебра молодежных первенств, а также Алан Хубецов (81) - бронзовый призер командного чемпионата Европы - 2015 на Европейских играх в Баку. Первое серебро чемпионата Европы в свою копилку наград положил Муса Могушков (73), бронзовые медали завоевали Хусен Халмурзаев (90), Аслан Лаппинагов (81), Казбек Занкишиев и Кирилл Денисов (оба - до 100 кг).

Генеральный менеджер сборной России итальянец Эцио Гамба отметил качество борьбы россиян на турнире и заявил, что каждый из них в перспективе может достойно представлять сборную на августовском чемпионате мира в Будапеште. По мнению Гамбы, россияне не стали стратегическими статистами, а все как один делали упор на бросковую технику, а это "суть и красота дзюдо", отметил он.

У женщин на чемпионате Европы две серебряные награды в личном первенстве - призерами турнира стали Ирина Долгова (48 кг) и Алеся Кузнецова (52). Для нового главного тренера женской команды Дмитрия Морозова основной итог турнира - прогресс команды.

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"Сборная может покидать Варшаву с чувством удовлетворения, - отметил Морозов. - Требовать большего от наших девушек в данный момент было бы и неправильно, и невозможно. Пусть у кого-то что-то в Варшаве не получилось, но на попятную никто не пошел, никто не дрогнул. Для нас сейчас не медали главное, а то, что есть очевидный прогресс".

В командных соревнованиях мужская сборная России завоевала серебро, в финале уступив команде Грузии со счетом 2-3, а российские дзюдоистки уступили команде Хорватии (1-4) в поединке за третье место.

Тест новых правил

На чемпионате в Варшаве дзюдоисты вновь протестировали новые правила, вступившие в силу с января нынешнего года. Окончательно их должны утвердить на чемпионате мира в Будапеште. Как заявил ТАСС президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, правила сделали дзюдо понятнее и зрелищнее, они требуют от спортсменов сделать упор именно на бросках, а выиграть на замечаниях соперника стало куда сложнее. По мнению Соловейчика все идет к тому, что новые правила Международная федерация дзюдо утвердит.

Следующий чемпионат Европы примет Израиль

Как сообщил ТАСС Соловейчик, во время турнира в Варшаве Европейский союз дзюдо определился с местом проведения следующего чемпионата, его примет Израиль. Как отметил Соловейчик, дзюдо в этой стране является спортом номер один, а значит чемпионат обречен на успех и повышенное внимание зрителей. Торжественная церемония передачи флага чемпионата Европы израильской федерации дзюдо прошла в последний день турнира.

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