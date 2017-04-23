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Сборная России сравняла счет в матче Кубка Федерации по теннису с командой Бельгии

Спорт
23 апреля, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Решающей в данном противостоянии станет парная встреча, которая состоится позже в воскресенье
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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дарья Касаткина обыграла Марину Заневскую в четвертом поединке матча между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:0. Счет в матче до трех побед стал 2-2.

Решающей в данном противостоянии станет парная встреча, которая состоится позже в воскресенье.

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