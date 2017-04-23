Сборная России сравняла счет в матче Кубка Федерации по теннису с командой Бельгии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дарья Касаткина обыграла Марину Заневскую в четвертом поединке матча между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:0. Счет в матче до трех побед стал 2-2.

Решающей в данном противостоянии станет парная встреча, которая состоится позже в воскресенье.