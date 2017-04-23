Веснина сыграет в паре с Касаткиной против бельгиек Мертенс и Местах в Кубке Федерации

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина перед парной встречей матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против бельгиек Элизы Мертенс и Ан-Софи Местах сделала замену - вместо Анны Блинковой в паре с Дарьей Касаткиной сыграет Елена Веснина.

Ранее в воскресенье Веснина в трех сетах уступила Мертенс, а Касаткина также в трех сетах обыграла Марину Заневскую. Счет в матче до трех побед - 2-2. Парная встреча определит победителя матча.

Матч проходит в Москве.