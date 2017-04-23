Кирьяков: тульскому "Арсеналу" будет тяжело сохранить место в РФПЛ

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КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Тульскому "Арсеналу" будет непросто удержаться в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков.
Тульская команда в воскресенье на выезде со счетом 0:2 уступила "Краснодару". "Арсенал" после 24 туров находится в зоне вылета, занимая предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.
"Конечно, нам будет тяжело остаться в премьер-лиге. Когда борешься за выживание, то против тебя не только удача, но и судейские ошибки, и другие вещи. Главное - не терять надежду", - сказал Кирьяков.
В 25-м туре "Арсенал" встретится с "Крыльями Советов", идущими на 14-й строчке. "Этот матч станет для нас решающим", - сказал Кирьяков.
Главный тренер "Арсенала" отметил, что его команда неплохо играла в Краснодаре, особенно в первом тайме. "Прежде всего, мы дисциплинированно действовали в обороне, убегали в контратаки. Были неплохие моменты - например, удары Шевченко, Думбия. А во втором тайме Каборе забил нам дальним ударом; конечно, обидно пропускать такие мячи", - сказал специалист.
"У нас были моменты, чтобы сравнять счет, вы сами видели, что Шевченко выбегал один на один. Если бы он забил, все могло бы быть по-другому", - отметил Кирьяков.