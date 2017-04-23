"Арсенал" победил "Манчестер Сити" и сыграет с "Челси" в финале Кубка Англии

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу и вышел в финал турнира. Основное время встречи, которая прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1, в дополнительно время "Арсенал" добился победы - 2:1.
В составе лондонцев мячи забили Начо Монреаль (71-я минута) и Алексис Санчес (101). У проигравших отличился Серхио Агуэро (62).
В финале "Арсенал" встретится с "Челси", который днем ранее в другом полуфинале победил "Тоттенхэм" (4:2). Финальная встреча пройдет 27 мая также на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
"Арсенал" вышел в финал Кубка Англии в рекордный 20-й раз, в активе ближайшего преследователя "Манчестер Юнайтед" 19 финальных встреч.
Кубок Англии - старейший клубный турнир в мире, проводится с 1871 года. Больше всего побед в нем в активе у "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" (по 12), у "Тоттенхэма" - восемь, у "Челси" - семь, у "Манчестер Сити" - пять.
Действующим победителем турнира является "Манчестер Юнайтед", который в прошлом году в дополнительное время переиграл "Кристал Пэлас" (2:1). "Челси" в прошлом сезоне выбыл из Кубка Англии на стадии 1/4 финала, "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" - в 1/8 финала.