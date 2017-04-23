Шалимов: "Краснодар" никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛ

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. "Краснодар" никогда не будет возмущаться уровнем судейства в матчах чемпионата России по футболу, поскольку это бесполезное занятие. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

"Краснодар" в воскресенье дома со счетом 2:0 обыграл тульский "Арсенал". В субботу два матча российского первенства - между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) и между "Локомотивом" и "Амкаром" (3:3) - обернулись судейскими скандалами.

"Я судейство оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что считаем это бесполезным делом. Мы, наоборот, хотим поддержать судей в концовке (чемпионата России). Мы уважительно к ним относимся", - сказал Шалимов.

"Краснодар" после 24 туров занимает четвертое место в чемпионате России, отставая от "Зенита", идущего на третьей строчке, на пять очков. В случае, если "Краснодар" финиширует в четверке лучших, то станет участником Лиги Европы сезона-2017/18. "Наша задача - попасть в Лигу Европы. Осталось шесть игр, пять из них на выезде. Будем готовиться", - отметил Шалимов.