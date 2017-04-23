Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕ

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ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Европейской федерации дзюдо Сергей Соловейчик (EJU) считает, что российские дзюдоисты одержали закономерную и ожидаемую победу в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате Европы в Варшаве. Об этом он заявил ТАСС.
На счету российской сборной два золота, три серебра и четыре бронзы в индивидуальном турнире, а также серебро в командных соревнованиях у мужчин.
"Для меня победа россиян ожидаема, команда уже много лет находится в лидерах европейского и мирового рейтинга, выступает стабильно, - отметил Соловейчик. - Особенно приятно, что этого результата сборная добилась в том числе и силами дебютантов. Достойно выступили и в командном турнире, для золота не хватило лишь одной победы".
Соловейчик также отметил и возросший уровень борьбы в женской сборной. "Девочки стали бороться увереннее, это стало результатом работы всего тренерского коллектива команды. Зерно, заложенное восемь лет назад, начало прорастать", - отметил глава EJU.