Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕ

Спорт
23 апреля, 19:49 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
На счету российской сборной два золота, три серебра и четыре бронзы в индивидуальном турнире, а также серебро в командных соревнованиях у мужчин
Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Соловейчик

Сергей Соловейчик

© ТАСС/Сергей Русанов

ВАРШАВА, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Европейской федерации дзюдо Сергей Соловейчик (EJU) считает, что российские дзюдоисты одержали закономерную и ожидаемую победу в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате Европы в Варшаве. Об этом он заявил ТАСС.

Смотрите также
Российские дзюдоисты начали олимпийский цикл с общекомандной победы на чемпионате Европы

На счету российской сборной два золота, три серебра и четыре бронзы в индивидуальном турнире, а также серебро в командных соревнованиях у мужчин.

"Для меня победа россиян ожидаема, команда уже много лет находится в лидерах европейского и мирового рейтинга, выступает стабильно, - отметил Соловейчик. - Особенно приятно, что этого результата сборная добилась в том числе и силами дебютантов. Достойно выступили и в командном турнире, для золота не хватило лишь одной победы".

Соловейчик также отметил и возросший уровень борьбы в женской сборной. "Девочки стали бороться увереннее, это стало результатом работы всего тренерского коллектива команды. Зерно, заложенное восемь лет назад, начало прорастать", - отметил глава EJU.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США на траурной церемонии
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама