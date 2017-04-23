Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилоты SMP Racing заняли пятое место в гонке на выносливость в Монце

Спорт
23 апреля, 19:51 UTC+3 МОНЦА /Италия/ 23, апреля. /ТАСС
Гонщики провели на трассе три часа, за это время экипаж из трех человек сменял друг друга
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОНЦА /Италия/, 23 апреля. /ТАСС/. Первый этап серии гонок на выносливость Blancpain GT Endurance Cup завершился в воскресенье на знаменитом итальянском автодроме в Монце. Первое место занял экипаж команды GRT Grasser Racing Team, вторыми финишировали пилоты Spirit of Race, третьими - HTP Motosport.

В итальянской Монце пилоты провели на трассе три часа, за это время экипаж из трех человек сменял друг друга. Российскую команду в этом чемпионате представляли пилот программы SMP Racing Виктор Шайтар и его напарники Давид Ригон и Мигель Молина, которые по итогам заезда заняли пятую строчку в общем зачете.

"Мы ехали уверенно на второе место. Незадолго до окончания гонки мой напарник обогнал соперника под желтыми флагами, чего делать категорически нельзя. Поэтому мы переместились на шестое место", - сказал во время гонки ТАСС Шайтар. Позже пилоту SMP Racing удалось обогнать одну машину и переместиться на одну позицию выше.

"Если бы не этот штраф, мы бы пришли вторыми, - заметил он. - По темпу это было видно, Ригон отыгрывал посекундно у лидера. Обидно лишиться подиума за двадцать пять минут до финиша. Но это гонки, здесь бывает всякое", - отметил Шайтар.

Российский пилот - опытный гонщик, победитель гонки "24 часа Ле-Мана", многократный призер множества формульных и кузовных чемпионатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США на траурной церемонии
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама