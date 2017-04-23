Пилоты SMP Racing заняли пятое место в гонке на выносливость в Монце

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МОНЦА /Италия/, 23 апреля. /ТАСС/. Первый этап серии гонок на выносливость Blancpain GT Endurance Cup завершился в воскресенье на знаменитом итальянском автодроме в Монце. Первое место занял экипаж команды GRT Grasser Racing Team, вторыми финишировали пилоты Spirit of Race, третьими - HTP Motosport.
В итальянской Монце пилоты провели на трассе три часа, за это время экипаж из трех человек сменял друг друга. Российскую команду в этом чемпионате представляли пилот программы SMP Racing Виктор Шайтар и его напарники Давид Ригон и Мигель Молина, которые по итогам заезда заняли пятую строчку в общем зачете.
"Мы ехали уверенно на второе место. Незадолго до окончания гонки мой напарник обогнал соперника под желтыми флагами, чего делать категорически нельзя. Поэтому мы переместились на шестое место", - сказал во время гонки ТАСС Шайтар. Позже пилоту SMP Racing удалось обогнать одну машину и переместиться на одну позицию выше.
"Если бы не этот штраф, мы бы пришли вторыми, - заметил он. - По темпу это было видно, Ригон отыгрывал посекундно у лидера. Обидно лишиться подиума за двадцать пять минут до финиша. Но это гонки, здесь бывает всякое", - отметил Шайтар.
Российский пилот - опытный гонщик, победитель гонки "24 часа Ле-Мана", многократный призер множества формульных и кузовных чемпионатов.