Гранквист: "Краснодар" должен выиграть все шесть оставшихся матчей сезона РФПЛ

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. "Краснодар" должен одержать победы во всех шести матчах, оставшихся до завершения чемпионата России сезона-2016/17. Об этом журналистам заявил шведский защитник краснодарской команды Андреас Гранквист.

"Я бы не хотел загадывать вперед, но в оставшихся шести матчах мы должны побеждать, нам нужно сфокусироваться на каждой игре, ведь ситуация довольно непростая - ЦСКА и "Зенит" оторвались от нас (на шесть и пять очков соответственно - Прим. ТАСС)", - сказал Гранквист.

"Краснодар" после 24 туров занимает четвертое место в чемпионате России. В 25-м туре краснодарская команда сыграет с "Амкаром", в 26-м - с "Анжи", в 27-м - с "Оренбургом", в 28-м - с "Уралом", в 29-м - с "Зенитом", в 30-м - с "Томью".

В воскресенье в 24-м туре "Краснодар" дома со счетом 2:0 обыграла тульский "Арсенал". "Это был очень непростой матч, мы играли не так хорошо, как хотелось бы, а "Арсенал" хорошо контратаковал. Но во втором тайме они уже не так часто доставляли нам неприятности, как в первом. Мы одержали очень важную победу", - отметил Гранквист.