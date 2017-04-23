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Футболист "Краснодара" Каборе надеется, что "Спартак" выиграет чемпионат России

Спорт
23 апреля, 20:00 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Полузащитник считает, что у "Краснодара" будут шансы выиграть титул в следующем сезоне
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Шарль Каборе

Шарль Каборе

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе надеется, что в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 победит московский "Спартак". Об этом игрок сборной Буркина-Фасо заявил журналистам после матча с тульским "Арсеналом" (2:0), в котором он забил первый гол краснодарской команды.

"Надеюсь, что "Спартак" станет чемпионом. Это (лидерство "Спартака") показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. Я не симпатизирую "Спартаку", но он достоин стать чемпионом", - сказал Каборе.

"Думаю, что у "Краснодара" в будущем тоже будет шанс стать чемпионом", - отметил игрок.

"Спартак" лидирует в чемпионате России после 24 туров, опережая ЦСКА, идущий на второе месте, на семь очков, а "Зенит", занимающий третью строчку, - на восемь. "Краснодар" находится на четвертой позиции, отставая от "Спартака" на 13 очков.

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