Баскетболистки УГМК победили курское "Динамо" в первом матче финала чемпионата России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Екатеринбургский УГМК со счетом 67:56 победил курское "Динамо" в первом матче финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. Встреча прошла в Курске.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу УГМК. Второй матч финала чемпионата России пройдет 24 апреля в Курске.

В первой встрече серии за третье место московское "Динамо" в гостях уступило оренбургской "Надежде" (52:61).