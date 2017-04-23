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Классон: "Краснодар" не показал свой лучший футбол в игре с "Арсеналом"

Спорт
23 апреля, 20:19 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
По мнению форварда, "Краснодар" еще может побороться за место в тройке
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Виктор Классон (справа)

Виктор Классон (справа)

© EPA/SEDAT SUNA

КРАСНОДАР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футбольный клуб "Краснодар" не показал свою лучшую игру в матче чемпионата России против тульского "Арсенала", краснодарцы должны были играть быстрее. Такое мнение журналистам высказал нападающий краснодарской команды Виктор Классон.

В воскресенье "Краснодар" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России.

"Я не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам", - сказал Классон.

"Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат", - добавил футболист.

Он отметил, что "Краснодар" еще может побороться с "Зенитом" за место в тройке. "Возможно, лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от "Зенита" нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча "Зенит" - "Урал" были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения", - заявил Классон.

После 24 туров чемпионата России "Краснодар" остался на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре краснодарский клуб сыграет на выезде против пермского "Амкара" 27 апреля.

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