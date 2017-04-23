Дубль Бентеке принес "Кристал Пэлас" победу над "Ливерпулем" в чемпионате Англии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Ливерпуль" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев мяч забил Филиппе Коутиньо (24-я минута), у гостей дважды отличился Кристиан Бентеке (42, 74).

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии прервалась на восьмом матче. В турнирной таблице мерсисайдцы занимают третье место с 66 очками, "Кристал Пэлас" с 38 очками идет 12-м.

В следующем матче "Ливерпуль" 1 мая на выезде сыграет с "Уотфордом". "Кристал Пэлас" 26 апреля примет "Тоттенхэм".