Волейболистки турецкого "Вакыфбанка" в третий раз выиграли Лигу чемпионов

СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 21:06
Карякин проиграл Адамсу в третьем туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 23 апреля, 20:57
Генсек ОБСЕ призвал все стороны участвовать в расследовании подрыва машины с наблюдателямиМеждународная панорама 23 апреля, 20:46
Глава минобороны Дании утверждает, что хакеры из РФ взломали почту его подчиненныхМеждународная панорама 23 апреля, 20:26
Классон: "Краснодар" не показал свой лучший футбол в игре с "Арсеналом"Спорт 23 апреля, 20:19
Джон Стивенс назначен главным тренером клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Спорт 23 апреля, 20:14
Футболист "Краснодара" Каборе надеется, что "Спартак" выиграет чемпионат РоссииСпорт 23 апреля, 20:00
Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕСпорт 23 апреля, 19:49
Шалимов: "Краснодар" никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛСпорт 23 апреля, 19:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Турецкий "Вакыфбанк" обыграл итальянский "Конельяно" со счетом 3-0 в финале женской волейбольной Лиги чемпионов. "Финал четырех" турнира проходил в итальянском Тревизо.
Ранее в матче за третье место волейболистки московского "Динамо" проиграли турецкому "Эджзаджибаши" со счетом 1-3.
"Вакыфбанк" выигрывал Лигу чемпионов в 2011 и 2013 годах, в прошлом году клуб занял третье место. "Конельяно" основан в 2012 году, в прошлом сезоне клуб впервые выиграл чемпионат Италии, а в нынешнем завоевал Кубок и Суперкубок страны.
В последний раз российский клуб выигрывал женскую Лигу чемпионов три года назад, когда сильнейшей командой Европы стало казанское "Динамо". Московское "Динамо" остается самым титулованным клубом Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов рекордные 11 раз. Однако все трофеи пришлись на 1960-70-е годы прошлого века, а последний титул "Динамо" датирован 1977 годом.