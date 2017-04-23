Карякин проиграл Адамсу в третьем туре шахматного турнира памяти Гашимова

СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 21:06
Карякин проиграл Адамсу в третьем туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 23 апреля, 20:57
Генсек ОБСЕ призвал все стороны участвовать в расследовании подрыва машины с наблюдателямиМеждународная панорама 23 апреля, 20:46
Глава минобороны Дании утверждает, что хакеры из РФ взломали почту его подчиненныхМеждународная панорама 23 апреля, 20:26
Классон: "Краснодар" не показал свой лучший футбол в игре с "Арсеналом"Спорт 23 апреля, 20:19
Джон Стивенс назначен главным тренером клуба НХЛ "Лос-Анджелес"Спорт 23 апреля, 20:14
Футболист "Краснодара" Каборе надеется, что "Спартак" выиграет чемпионат РоссииСпорт 23 апреля, 20:00
Президент EJU Соловейчик назвал ожидаемой победу российских дзюдоистов на ЧЕСпорт 23 апреля, 19:49
Шалимов: "Краснодар" никогда не будет возмущаться судейством в РФПЛСпорт 23 апреля, 19:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин уступил англичанину Майклу Адамсу в третьем туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.
В других партиях еще один российский шахматист Владимир Крамник сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана победил украинца Павла Эльянова, американец Уэсли Со разошелся миром с поляком Радославом Войташеком, азербайджанец Теймураз Раджабов сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии.
В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (2,5 очка), далее идут Эльянов, Топалов, Адамс (по 2), Крамник (1,5), Карякин, Харикришна, Войташек, Со и Раджабов (по 1).
Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.
Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.