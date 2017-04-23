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Шесть тысяч человек посетило второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт"

Спорт
23 апреля, 21:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Билеты на матч продавались по цене от 50 рублей
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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт", в котором встречались команды "Сочи" и "Ротор-Волгоград", посетило шесть тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе сочинского клуба.

Второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт" перед Кубком конфедераций по футболу состоялся в воскресенье. Игра 24-го тура зоны "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги между "Сочи" и "Ротором-Волгоград" завершилась вничью со счетом 3:3.

"Матч посетило шесть тысяч человек", - сказали в пресс- службе. Билеты на матч продавались по цене от 50 рублей.

По словам полузащитника "Сочи" Николая Гиоргобиани, забившего первый гол клуба на стадионе "Фишт", вся команда осталась довольна организацией матча и поддержкой болельщиков. "Когда нас встречали, было много охраны, проводили через специальный въезд, куда мы заезжали на автобусе. Все прошло нормально, команда и болельщики остались очень довольны. Раньше, думаю, не набиралось даже тысячи болельщиков, а на этой игре впервые их пришло так много, это взбодрило команду, прибавило боевой дух, поддержка была очень сильная, и мы очень рады, что за команду пришло поболеть так много человек, спасибо им за это", - заявил футболист.

"Что чувствовал, когда забил гол? Это непередаваемые чувства, я был очень рад забить первый гол в своем родном городе и на таком стадионе, эмоции переполняли. Стадион очень понравился, раньше на таком бегать не доводилось, он очень комфортный, поле в хорошем состоянии, на нем было приятно играть", - отметил Гиоргобиани.

Первый официальный футбольный матч на стадионе "Фишт", который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта между сборными России и Бельгии. Та встреча также завершилась вничью - 3:3. Кроме того, стадион примет финальный матч Кубка России нынешнего сезона, который пройдет 2 мая. В нем встретятся московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

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