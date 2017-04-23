Радимов: футболисты "Зенита-2" должны прибавить в мастерстве, чтобы играть на уровне РФПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Молодые футболисты "Зенита-2" должны стать более мастеровитыми, если они хотят играть на уровне премьер- лиги. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.

В воскресенье в матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Зенит-2" дома проиграли "Химкам" со счетом 1:3. Для петербургской команды это поражение стало четвертым в пяти последних встречах.

"Хочу поблагодарить Лобова и Зырянова (35 и 39 лет соответственно - прим. ТАСС). От безысходности играют ребята, которым, по большому счету, уже ничего не надо. Уровень тех, кто выходит, не соответствует уровню "Зенита". Если они хотят играть в премьер-лиге, то им нужно прибавлять в мастерстве", - сказал Радимов.

"Сегодня во многих моментах наши игроки смотрелись на фоне "Химок", как дети. Им нужно становиться мужиками, больше работать и больше тренироваться. К сожалению, это наша реальность сейчас", - добавил Радимов.

"Зенит-2" занимает 15-е место в таблице, на одно очко опережая "Сибирь", идущую в зоне вылета. "Над командой довлеет результат, нам тяжело, но надо терпеть. Осталось пять туров, они покажут, насколько мы мужики. Другого выхода, кроме как работать, я сейчас и не вижу", - сказал Радимов в заключение.

В следующем туре 29 апреля "Зенит-2" на выезде сыграет с "Сибирью".