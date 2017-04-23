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Кафельников заявил, что недоволен выступлением сборной России в Кубке Федерации

Спорт
23 апреля, 22:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Россиянки уступили бельгийкам со счетом 2-3 и не смогли пробиться в Мировую группу
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Евгений Кафельников

Евгений Кафельников

© Николай Галкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вице- президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников недоволен выступлением женской сборной России в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии. Об этом Кафельников сказал ТАСС.

Россиянки уступили бельгийкам со счетом 2-3. Матч прошел в Москве.

"Я недоволен. Это все, что я сейчас могу сказать. Остальные вопросы надо задавать Насте (Мыскиной), капитану сборной", - сказал Кафельников.

Россиянки не смогли пробиться в Мировую группу, которую покинули в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Российская команда продолжит играть во второй Мировой группе.

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