Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент "Факела" назвал беспределом судейство в матче ФНЛ с "Тюменью"

Спорт
23 апреля, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
По ходу встречи в ворота воронежского клуба были назначены три пенальти
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент воронежского клуба "Факел" Евгений Севергин раскритиковал судейство в матче 33-тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тюменью". Его слова приводит пресс-служба команды.

По ходу встречи "Факел" вел со счетом 1:0, но затем в ворота воронежского клуба были назначены три пенальти. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тюмени".

"Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел - другого слова и не подобрать!" - заявил Севергин.

"Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота "Факела" во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых еще как-то можно рассматривать, как возможный. И вместо заслуженной победы "Факел" лишен трех очков. Четыре тура назад в игре с "Кубанью" судья отбирает у "Факела" победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится, а двух очков "Факелу" это не вернет", - добавил президент Факела.

"Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством - это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо - возьмите вчерашний матч РФПЛ "Зенит" - "Урал". Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное - болельщиков", - подытожил Севергин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
2
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
3
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет
4
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
5
Эйро, Казнёв, Фийон и Амон призвали французов голосовать за Макрона
6
СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов
7
Во Французской Полинезии погибли двое российских аквалангистов
Темы дня
Загрузка...
Реклама