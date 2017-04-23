Президент "Факела" назвал беспределом судейство в матче ФНЛ с "Тюменью"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент воронежского клуба "Факел" Евгений Севергин раскритиковал судейство в матче 33-тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Тюменью". Его слова приводит пресс-служба команды.

По ходу встречи "Факел" вел со счетом 1:0, но затем в ворота воронежского клуба были назначены три пенальти. В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тюмени".

"Если мы и дальше будем молчать в подобных случаях, то с футболом в России можно попрощаться. В судейском корпусе в последнее время происходит что-то из ряда вон выходящее. Беспредел - другого слова и не подобрать!" - заявил Севергин.

"Три пенальти, в течение 14 минут назначенные в ворота "Факела" во втором тайме матча в Тюмени, лишь третий из которых еще как-то можно рассматривать, как возможный. И вместо заслуженной победы "Факел" лишен трех очков. Четыре тура назад в игре с "Кубанью" судья отбирает у "Факела" победу, назначив пенальти в ворота нашей команды в добавленное время, с которого краснодарцы сравняли счет, и который был признан Контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судью тогда, по сути, никак не наказали, только погрозили пальцем, как говорится, а двух очков "Факелу" это не вернет", - добавил президент Факела.

"Сегодня судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством - это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях. Далеко ходить за примерами не надо - возьмите вчерашний матч РФПЛ "Зенит" - "Урал". Но если не говорить об этом сегодня, то завтра может оказаться уже поздно, и спорт номер один в нашей стране, и без того дышащий на ладан, утратит свой нынешний статус, потеряв главное - болельщиков", - подытожил Севергин.