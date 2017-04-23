Монами: присутствие Кузнецовой в составе сборной РФ ухудшило бы положение команды Бельгии

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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная Бельгии по теннису оказалась бы в затруднительном положении в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, если бы в составе российской команды сыграла Светлана Кузнецова. Такое мнение журналистам высказала капитан бельгийской сборной Доминик Монами.
Бельгийские теннисистки в матче, который прошел в Москве, обыграли сборную России со счетом 3-2. В составе российской команды выступали Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова.
"Какие планы на следующий сезон? Мы сначала отпразднуем сегодняшнюю победу. У нас еще целый год будет для подготовки к следующему старту, но это сильная команда, которая будет расти. Если бы участвовала Кузнецова, то это было бы для нас хуже", - отметила Монами.
Сборная Бельгии благодаря победе над россиянками получила право выступить в восьмерке сильнейших команд Кубка Федерации в следующем году.