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Монами: присутствие Кузнецовой в составе сборной РФ ухудшило бы положение команды Бельгии

Спорт
23 апреля, 22:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Бельгийские теннисистки обыграли сборную России со счетом 3-2 и пробились в Мировую группу Кубка Федерации
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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная Бельгии по теннису оказалась бы в затруднительном положении в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, если бы в составе российской команды сыграла Светлана Кузнецова. Такое мнение журналистам высказала капитан бельгийской сборной Доминик Монами.

Бельгийские теннисистки в матче, который прошел в Москве, обыграли сборную России со счетом 3-2. В составе российской команды выступали Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова.

"Какие планы на следующий сезон? Мы сначала отпразднуем сегодняшнюю победу. У нас еще целый год будет для подготовки к следующему старту, но это сильная команда, которая будет расти. Если бы участвовала Кузнецова, то это было бы для нас хуже", - отметила Монами.

Сборная Бельгии благодаря победе над россиянками получила право выступить в восьмерке сильнейших команд Кубка Федерации в следующем году.

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