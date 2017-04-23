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Тренер: Бронза юниорского ЧМ по хоккею сборной России оставила чувство недосказанности

Спорт
23 апреля, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
В воскресенье россияне в матче за третье место обыграли команду Швеции со счетом 3:0, для сборной России медаль нынешнего турнира стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Третье место сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею оставило у команды чувство недосказанности. Об этом заявил главный тренер россиян Сергей Голубович, слова которого приводит пресс- служба Федерации хоккея России (ФХР).

В воскресенье сборная России в матче за третье место обыграла команду Швеции со счетом 3:0.

"Спокойной сегодняшнюю игру я назвать не могу, хотя, естественно, эмоций было меньше, чем вчера. До идеала далеко, но сегодня ребята молодцы, сыграли здорово. Мы рады, что завоевали первые медали за шесть лет, но есть только одно место, после вчерашнего обидного поражения осталось чувство недосказанности", - сказал Голубович.

Для сборной России медаль нынешнего турнира стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.

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