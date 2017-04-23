Мыскина: теннисистки РФ сделали все возможное в матче Кубка Федерации с бельгийками

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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по теннису сделала все возможное в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии. Об этом журналистам заявила капитан команды Анастасия Мыскина.
Российские теннисистки уступили представительницам Бельгии со счетом 2-3 в матче и лишились возможности сыграть в восьмерке сильнейших Кубка Федерации в следующем году.
"Я каждый раз благодарю девчонок за игру, они старались и сделали все, что смогли. Дождемся конца года, узнаем правила ИТФ (Международной федерации тенниса. - Прим. ТАСС) и поймем, что мы должны делать дальше", - сказала Мыскина.
В решающей парной встрече Елена Веснина и Дарья Касаткина уступили Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах в двух сетах - 1:6, 6:7.
По словам Весниной, бельгийки показали свой лучший теннис. "Можно было выиграть, мы делали все для этого. Мы боролись и фактически перевернули матч вспять, но они играли в лучший теннис для себя. У нас были шансы, могли сыграть по-другому, это теннис, на данный момент Бельгия сыграла вдохновенно и уверенно", - сказала она.