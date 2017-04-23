"Кливленд" обыграл "Индиану" и вышел в 1/4 финала плей- офф НБА

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" победил на выезде "Индиану" в четвертом матче первого раунда плей-офф и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча завершилась со счетом 106:102 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл. На его счету 33 очка и 10 подборов.

Счет в серии до четырех побед 4-0 в пользу "Кливленда", который стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА нынешнего сезона.